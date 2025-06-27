Çin'de özel sektör kuruluşlarının sayısı arttı

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin verilerine göre özel sektör, özel işletmeler ve bireysel işletmeleri de kapsayacak şekilde Mayıs sonu itibarıyla Çin'deki toplam ticari işletmelerin %96,76'sını oluşturdu.

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Özel işletmelerin sayısı bir yıl öncesine göre %5,2 artarak 58 milyonu aştı. Düzenleyici, bu işletmelerin teknolojik inovasyona yatırımlarını sürekli olarak artırdığını ve yeni enerji ve üst düzey ekipman üretimi gibi stratejik olarak ortaya çıkan endüstrilere aktif olarak genişlediğini, endüstriyel yükseltme ve istikrarlı ekonomik büyüme için önemli bir dayanak haline geldiğini söyledi.

Düzenleyici kurum, Mayıs sonu itibarıyla bireysel işletme sayısının bir önceki yıla göre %1 artarak 127 milyona ulaştığını belirtti. 2024'te özel işletmeler, kentsel istihdamın yüzde 80'inden fazlasını oluştururken, Çin'in dış ticaret ve vergi gelirinin yarısından fazlasına katkıda bulundu.