Çin'de özel sektöre kredi desteği arttı

Çin’de özel sektör için kredi desteği artırıldı ve özel şirketlere sağlanan kredilerin tutarı 2021’in ilk 10 ayında 5 trilyon yuana (yaklaşık 782 milyar dolar) ulaştı.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu (CBIRC) tarafından açıklanan verilere göre, yeni şirket kredilerinin toplamın yüzde 53,5’ini oluşturarak, bu yılın başındaki seviyeden 1,8 yüzde puanlık bir yükseliş gösterdi.

Bankacılık finans kurumları tarafından özel şirketlere verilen ödenmemiş krediler, bu yıl eylül itibarıyla 53,1 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti. Bu, 2018 sonundaki seviyeden 15 trilyon yuan daha fazla. Aynı dönemde geri ödenmemiş kredi sahibi özel şirketlerin sayısı 25,84 milyondan 77,62 milyona çıktı.

Özel şirketlerin finansman maliyetleri ise düşüş geçmiş durumda. Yılın ilk üç çeyreğinde, özel sektöre verilen kredilerin faiz oranı, 2018’deki seviyeden 1,6 yüzde puan düşüşle yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. CBIRC sözcüsü, özel şirketler için finansal hizmetleri artıran tedbirlerin uygulanması için daha fazla baskı yapacaklarını, bankacılık ve sigorta kurumlarını hizmetlerini iyileştirmeye devam etmeye teşvik edeceklerini söyledi.