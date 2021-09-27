Çin'de perakende satışlar artacak

Çin'de perakende satış hacminin 2021 yılında 44 trilyon yuana ulaşması bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Wang Bin düzenlediği basın toplantısında, tahmin edilen perakende satış hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 ve 2019'a göre yüzde 8 artışı ifade ettiğini belirtti.

Çin'de perakende satış hacmi ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 3,44 trilyon yuan oldu.