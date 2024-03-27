Çin'de sanayi şirketlerinin karı büyüdü

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 2023 yılının tamamındaki %2,3'lük düşüşün ardından şirket karı 2024 yılının ilk iki ayında %10,2 arttı. Bu yüksek artış oranında kısmen geçen yılki düşük baz da rol oynadı.

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Çin'in devlete ait şirketleri ocak ve şubat aylarında karında %0,5'lik bir artış bildirirken, yabancı şirketlerin karı %31,2 arttı. Özel şirketler ise %12,7 oranında büyüme kaydetti.

Çin'in imalat sektöründeki karı yılın ilk iki ayında %17.4 artarken, kamu hizmetleri sektörünün karı %63.1 yükseldi. Madencilik sektörü, ocak-şubat döneminde karının %21,1 oranında düşmesiyle genel kar büyümesine en büyük darbeyi vuran sektör oldu.

Genel kar artışına en büyük katkıyı, ilk 2 ayda bir yıl öncesine göre %28,9 artış kaydeden ekipman imalatı sağladı.

İyileşen iç ve dış talep sayesinde Çin'in tüketim malları imalat sektörü %12,9'luk bir kâr artışı kaydetti.