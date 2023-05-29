Çin'de sanayi şirketlerinin karı düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 2023'ün ilk 4 ayında sanayi şirketleri 2,03 trilyon yuan kar etti.

Nisan ayında sanayi şirketlerinin karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 geriledi. Mart ayında artış oranı yüzde 19,2 olmuştu.

Yabancı şirketlerin karı ise ilk 4 ayda yüzde 16,2 azaldı. Özel şirketlerin karında düşüş yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.