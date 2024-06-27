Çin'de sanayi şirketlerinin karı yavaşladı

Kar rakamları, zayıf iç talebin genel büyümeyi sekteye uğratması nedeniyle dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin karşılaştığı zorlukların altını çizdi.

Haberin Devamı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Mayıs ayında kar Nisan ayındaki %4'lük artışın ardından yıllık bazda sadece %0,7 arttı.

ilk beş ayda karlarda artış, Ocak-Nisan dönemindeki %4,3'ten %3,4'e geriledi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre devlete ait şirketler ilk beş ayda karı %2,4'lük bir düşüş kaydederken, yabancı şirketler %12,6'lık bir kazanç elde etti, özel sektör şirketlerinin karı ise %7,6 arttı.

İş koşullarına ilişkin yakından izlenen gösterge Mayıs ayında büyük ölçüde olumsuz ekonomik göstergelerin ardından geldi.

NBS istatistikçisi Yu Weining konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Etkin iç talep yetersiz kalmaya devam ediyor ve sanayi karının toparlanması için gereken temel henüz sağlam değil" dedi.

Haberin Devamı

Yu, yavaşlayan büyümeyi yatırım gelirlerindeki düşüş de dahil olmak üzere kısa vadeli faktörlere bağladı.

China Everbright Bank'tan Zhou Maohua, "Kar artışındaki yavaşlamanın başlıca nedeni, üretim ve işletme maliyetleri hafifçe artarken sanayi ürünlerinin genel fiyatlarının hala düşüşte olması nedeniyle, piyasa talebinin arza kıyasla zayıf toparlanmasıdır" dedi.