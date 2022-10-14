Çin'de tüketici enflasyonu yükseldi
Çin'de tüketici enflasyonunda gıda fiyatlarında yaşanan yükselişe bağlı olarak 2 yılın en hızlı artışı yaşandı.
14.10.2022 - 10:11 |
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre eylülde tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 yükseldi. Analistler artışın yüzde 2,9 olacağını tahmin ediyordu.
Gıda fiyatlarında yıllık artış oranı ise yüzde 6,1'den yüzde 8,8'e çıktı.
Ocak-eylül döneminde ise enflasyon artış oranı yüzde 2 oldu. Aynı ayda üretici fiyat artışı yıllık yüzde 2,3'ten yüzde 0,9'a indi.
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