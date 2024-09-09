Çin'de tüketici fiyatları artış gösterdi

Ağustos ayında üretici fiyatlarındaki deflasyon da Pekin'in iç talebi canlandırma çabalarını sürdürmesine rağmen daha da kötüleşti.

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Çin'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 arttı. Ekonomistler Temmuz ayında %0,5 olan artışın Ağustos ayında %0,7 olmasını bekliyordu.

NBS İstatistikçisi Dong Lijuan yaptığı açıklamada, "Ağustos ayındaki yüksek TÜFE, yüksek sıcaklıklar ve yağışlı havadan kaynaklandı" dedi. Gıda fiyatları Temmuz ayında değişmezken Ağustos ayında yıllık %2,8 arttı. Gıda dışı enflasyon %0,7'den %0,2'ye geriledi.

Volatil gıda ve yakıt fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise Temmuz ayındaki %0,4 seviyesinden Ağustos ayında %0,3'e geriledi.

Ağustos ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 düşerek son dört ayın en büyük düşüşünü kaydetti. Temmuz ayında üretici fiyatları %0,8 gerilemişti. Ekonomistler Ağustos ayında üretici fiyatlarının yıllık bazda %1,4 gerilemesini bekliyordu.