Çin'de tüketici fiyatları artış gösterdi
Çin'de tüketici fiyatları Ağustos ayında son altı ayın en hızlı artışını gösterdi. Fiyatların yükselmesinde hava koşullarından kaynaklanan yüksek gıda maliyetleri etkili oldu.
Ağustos ayında üretici fiyatlarındaki deflasyon da Pekin'in iç talebi canlandırma çabalarını sürdürmesine rağmen daha da kötüleşti.
Çin'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 arttı. Ekonomistler Temmuz ayında %0,5 olan artışın Ağustos ayında %0,7 olmasını bekliyordu.
NBS İstatistikçisi Dong Lijuan yaptığı açıklamada, "Ağustos ayındaki yüksek TÜFE, yüksek sıcaklıklar ve yağışlı havadan kaynaklandı" dedi. Gıda fiyatları Temmuz ayında değişmezken Ağustos ayında yıllık %2,8 arttı. Gıda dışı enflasyon %0,7'den %0,2'ye geriledi.
Volatil gıda ve yakıt fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise Temmuz ayındaki %0,4 seviyesinden Ağustos ayında %0,3'e geriledi.
Ağustos ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 düşerek son dört ayın en büyük düşüşünü kaydetti. Temmuz ayında üretici fiyatları %0,8 gerilemişti. Ekonomistler Ağustos ayında üretici fiyatlarının yıllık bazda %1,4 gerilemesini bekliyordu.