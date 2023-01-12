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Çin'de tüketici fiyatlarında artış hızlandı

Çin'de aralık ayında artan gıda fiyatlarının etkisiyle tüketici enflasyonu hızlanırken, üretici fiyatları ise düştü.

12.01.2023 - 09:57 |
Çin'de tüketici fiyatlarında artış hızlandı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre aralık ayında tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı. Kasım ayında fiyatlar yıllık yüzde 1,6 yükselmişti. Ekonomistler de aralık enflasyonunu yüzde 1,8 olarak bekliyordu.

2022 yılının tamamı için ise tüketici fiyat artışı yüzde 2 oldu ve Çin hükümetinin ortaya koyduğu yüzde 3 hedefinin çok gerisinde kaldı.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon ise aralık ayında yüzde 0,7 oldu. Kasım ayında yüzde 0,6 seviyesindeydi.

Üretici fiyatları ise ekim ve kasım aylarının ardından aralık ayında da yıllık bazda düşüş gösterdi. Fiyatlar aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 düştü. Kasım ayında fiyatlar yüzde 1,3 gerilemişti. Ancak aralık ayı üretici fiyatlarında düşüş ekonomistlerin yüzde 0,1 olan beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

2022 yılının tamamı için ÜFE yüzde 4,1 arttı.

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