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Çin'de üretici fiyatları arttı

Çin'de üretici fiyatları martta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak, Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

09.04.2021 - 17:05 | | AA
Çin'de üretici fiyatları arttı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) geçen yılın martına göre yüzde 4,4, geçen aya göre ise yüzde 1,7 artış gösterdi.

Bu, üretici fiyatlarında Temmuz 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ise martta önceki aya göre binde 2, yıllık bazda ise binde 4 artış gösterdi.

Ekonomistler, tüketici fiyatları istikrarlı seyrederken üretici fiyatlarının aniden yükselmesinin, küresel emtia fiyatlarındaki artışın fabrika çıkış fiyatlarına yansımasından kaynaklandığı değerlendirmesini yapıyor.

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