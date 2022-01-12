Çin'de üretici fiyatları arttı

Aralık ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 yükseldi. Kasım ayında yüzde 12,9 olan yıllık artışın aralık ayında yüzde 11,1'e yavaşlaması bekleniyordu.

Çin'de tüketici fiyatları da aralık ayında beklentilerin altında bir artış gösterdi. Kasım ayında yüzde 2,3 olan ve aralık ayında yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen yıllık tüketici fiyat artışı yüzde 1,5 oldu.

Tüketici fiyatlarının beklentinin altında artış göstermesinde gıda fiyatlarının aralık ayında yıllık yüzde 1,2 gerilemesi etkili oldu.

2021 yılının tamamında TÜFE yüzde 0,9 oldu. 2020 yılında tüketici enflasyonu yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmişti.