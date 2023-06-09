Çin'de üretici fiyatlarında düşüş hızlandı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre azalan talebin imalat sektörü üzerinde yarattığı baskının ve kırılgan ekonomik toparlanmanın etkisiyle mayıs ayında üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 düştü.

Bu, Şubat 2016'dan beri görülen en hızlı düşüş olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler mayıs ayında üretici fiyatlarının yıllık yüzde 4,3 gerilemesini bekliyordu.

Mayıs ayında tüketici fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,2 arttı. Ekonomistler ise yıllık bazda artışın yüzde 0,3 olmasını bekliyordu.

Gıda fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttığı Çin'de, gıda dışı fiyatlar ise değişim göstermedi.