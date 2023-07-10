Çin'de üretici fiyatlarında sert düşüş

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre haziran ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 düştü. Mayıs ayında yüzde 4,6 gerileyen üretici fiyatlarının haziran ayında yüzde 5 gerilemesi bekleniyordu.

Haziran ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi. Bu, Şubat 2021'den beri görülen en düşük enflasyon oranı oldu. Mayıs ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 armıştı. Haziran ayında da fiyatların yüzde 0,2 yükselmesi bekleniyordu.

Ekonomistler Çin'de manşet enflasyonun yıl sonunda yüzde 1 olacağını tahmin etti. Çin hükümeti ise 2022'de yüzde 2 olan enflasyonun, 2023 yılında ortalama yüzde 3 olmasını hedefliyordu.

Haziran ayında gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı. Mayıs ayında artış yüzde 0,6 olmuştu.