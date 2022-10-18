Çin'de varlık yönetim ortaklığı kuracak

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, BNP Paribas'ın Çin'de bir varlık yönetim ortaklığı kurmasına onay verdi.

BNP Paribas aldığı onay sonrasında 29 trilyon yuan büyüklüğündeki Çin varlık yönetim pazarında BlackRock ve Amundi gibi küresel rakipleri ile rekabet edebilecek.

Konuya yakın kaynaklara göre BNP Paribas, Çin'de Agricultural Bank of China'nın varlık yönetim birimi ile ortaklık kuracak. Kurulacak olan ortaklıkta BNP Paribas'ın payı yüzde 51 olacak.

Çin pazarında Amundi, Bank of China ile ortaklık yapıyor. BlackRock ise China Construction Bank Corp ile ortak konumunda.