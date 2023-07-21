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Çin'de yabancı yatırımcılar tahvil aldı

Çin'de yabancı yatırımcılar ilk 6 ayda yuan cinsinden tahvillerde nette 79 milyar dolar tutarında alım yaptı.

21.07.2023 - 09:49 |
Çin'de yabancı yatırımcılar tahvil aldı

Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE) verilerine göre yabancı yatırımcılar 2023 yılının ilk 6 ayında yuan cinsinden tahvillerde net 79 milyar dolar tutarında alım gerçekleştirdi.

SAFE Sözcüsü Wang Chunying, Çin'in tahvil piyasasının cazip olmaya devam ettiğini savunarak yabancı yatırımcıların yuan cinsinden varlıklar almaya devam etmelerini beklediklerini, Çin'in yurt içi tahvil piyasasına yabancı yatırımların istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde büyümesi için alan gördüklerini vurguladı.

Wang açıklamasında Çin yuanında esnekliğin arttığını ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma politikasının sona gelindiğini ve bulaşıcı etkisinin azaldığını belirtirken yuanın değerini temel olarak dengeli seviyelerde istikrarlı tutacaklarını, kurda aşırı oynaklığa izin vermeyeceklerini de ifade etti.

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