Çin'de yeni araç satışları arttı

Çin'de yeni araç satışları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 artarak 2,42 milyon adede ulaştı. Ancak yılın ilk 7 ayına bakıldığında satışlar geçen yılın aynı döneminin yüzde 2 gerisinde kaldı.

CAAM verilerine göre temmuz ayında yeni araç satışları haziran ayının yüzde 3,3 altında gerçekleşti. Haziran ayında yüzde 31,5 yükselişle 2,46 milyon araç satılmıştı.

Temmuz ayında yeni enerjili araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artarak 617 bin adet olurken, satışlar da 593 bin adet ile rekor kırdı.