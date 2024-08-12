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Çin'de yeni kredilerde düşüş tahmin ediliyor

Çin'de yeni kredilerin temmuzda keskin düşüş gösterdiği tahmin ediliyor.

12.08.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
Çin'de yeni kredilerde düşüş tahmin ediliyor

The Wall Street Journal tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankete göre, Çin bankaları Temmuz ayında 400 milyar yuan değerinde yeni yuan kredisi açtı. Haziran ayındaki yeni krediler 2,13 trilyon yuan olmuştu.

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Temmuz ayının geleneksel olarak kredi talebinin zayıf olduğu bir dönem olması nedeniyle bu düşüş büyük ölçüde mevsimsellikten kaynaklandı.

Para arzının en geniş ölçütü olan M2 yıllık bazda %6,2 oranında artarak Haziran ayının hızına yaklaşmış olabilir.

Çin Merkez Bankası kredi verilerini muhtemelen Ağustos ayı ortasında açıklayacak.

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