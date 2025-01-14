Çin'de yuan cinsinden yeni krediler düştü

Çin Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, finans kuruluşları 2024 yılında 18,09 trilyon yuan yeni kredi verdi.

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Ekonomistler yeni kredilerin 17,10-17,87 trilyon yuan olmasını bekliyordu. 2023 yılında 22,75 trilyon yuan kredi dağıtılmıştı.

Çin bankaları, Pekin'in artan ekonomik zorluklara karşı para politikasını gevşetmesiyle 2024 yılı sonunda piyasaların beklediğinden daha fazla yeni kredi verdi.

Çin'deki kredi kuruluşları tarafından Aralık ayında verilen yeni krediler Kasım ayındaki 580 milyar yuandan 990 milyar yuana yükseldi. Ekonomistler Aralık ayında 850 milyar yuan tutarında yeni kredi verileceğini öngörüyordu.

Para arzının en geniş ölçütü olan M2 Aralık ayında yıllık bazda %7,3 artarak Kasım ayındaki %7,1'lik artışın üzerine çıktı ve ekonomistlerin tahminlerine paralel gerçekleşti.

Banka dışı finansmanı da içeren daha geniş bir kredi ölçütü olan toplam sosyal finansman, Kasım ayındaki 2,34 trilyon yuan seviyesinden Aralık ayında 2,86 trilyon yuan seviyesine yükseldi.

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Toplam finansman 2024 yılında 32,26 trilyon yuan artarak 2023'te kaydedilen 35,59 trilyon yuanın altında kaldı. Medyan tahmin 31,56 trilyon yuandı.