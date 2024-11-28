'Çin'deki emlak krizi 2025'e kadar uzayabilir'

Fitch'in Şanghay yöneticisi Wang Ying, Çin'in resmi istatistik bürosu tarafından ölçüldüğü üzere, Çin'in yeni konut fiyatlarının önümüzdeki yıl yüzde 5 daha düşeceğini veya kabaca bu yılki hızda olacağını söyledi. Wang, yeni ev satışlarının yüzde 10 daha düşmesini bekliyor.

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Wang, "Gayrimenkul sektörü için dönüm noktası henüz gelmedi. Son dönemdeki ısınmanın devam edip etmeyeceği büyük bir belirsizlikle karşı karşıya" dedi.