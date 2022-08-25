Çin'deki fabrikası bu hafta üretim yapmayacak

Honda'nın Çin'in Chongqing kentinde bulunan fabrikası yerel yönetimin enerji kullanımına sınırlamaları devam ettirmesi nedeniyle bu hafta da kapalı kalacak.

Honda sözcüsü yaptığı açıklamada Chongqing bölge yönetiminin enerji kısıntısının ne zaman sona ereceğine henüz karar vermediğini de belirtti.

Bölge yönetimi daha önce sanayi kuruluşlarına enerji kısıntısının 25 Ağustos'ta sona ereceğini açıklamıştı.