'Çin'deki yavaşlama ekonomileri etkiliyor'

Moody's Investors Service, Çin'in yavaşlayan ekonomik büyümesinin yanı sıra sıkı finansman ve jeopolitik riskler nedeniyle bu yıl Asya-Pasifik'teki ülke kredibilitesi için negatif bir görünüme sahip.

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Moody's, 15 Ocak tarihli bir raporunda Çin'in reel GSYH büyümesinin 2014-2023 yılları arasında ortalama %6'dan bu yıl ve önümüzdeki yıl %4'e yavaşlayacağını öngördü. Kredi derecelendirme kuruluşu, Çin'in büyümesindeki yavaşlamanın küresel tedarik zincirlerindeki güçlü entegrasyonu nedeniyle APAC ekonomilerini "önemli ölçüde etkilediğini" söyledi.

Moody's Investors Service Kıdemli Başkan Yardımcısı Christian De Guzman, CNBC'ye yaptığı açıklamada Çin'deki cansız durumun yanı sıra sıkı fonlama koşullarının da Asya-Pasifik ülkeleri üzerinde baskı yaratacağını söyledi.

Guzman, "Bu aynı zamanda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl ortasına kadar gevşemesini görmediğimiz küresel likidite koşullarına da dayanıyor ve orada küresel likidite koşullarından çok fazla ayrışma görmüyoruz" diye konuştu.

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Moody's raporunda yüksek faiz oranlarının borç ödenebilirliğinde önemli kazanımları engelleyeceği, ancak oranların kademeli olarak düşmesinin beklendiği belirtildi. Sonuç olarak uluslararası finansmanın düşük dereceli devletler için zor olmaya devam edeceği sonucuna varıldı.

Guzman ayrıca Çin ve ABD arasındaki stratejik gerginliklerin devam edeceğini söyledi.

Çin, çoğu Asya ülkesi için en önemli ticaret ortağı iken ABD de önemli bir ekonomik ortak olmaya devam ediyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 raporuna göre Çin ile ABD arasındaki uçurum genişledikçe bu dengeyi korumak giderek zorlaşabilir.

Moody's raporuna göre bu durum şirketler jeopolitik riskleri azaltmak için tedarik zincirlerini Çin'den uzaklaştırdıkça Hindistan, Malezya, Tayland ve Vietnam gibi büyük üretim üslerine ve gelişen altyapıya sahip ülkeler için de fırsatlar anlamına gelebilir.

Moody's finansal koşulların gevşemesiyle birlikte iç talep ve bölgesel ticaretten kaynaklanan geniş çaplı büyümenin bölgenin görünümünü durağana yükseltebileceğini söyledi.