Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %58,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %50,92 arttı.

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İMALAT YILLIK %58,35 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %60,92, imalatta %58,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara malında %51,29, dayanıklı tüketim malında %62,73, dayanıksız tüketim malında %63,44, enerjide %55,06, sermaye malında %66,37 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK %2,28 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %2,64, imalatta %2,28 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %1,98 artış, dayanıklı tüketim malında %3,31 artış, dayanıksız tüketim malında %2,30 artış, enerjide %3,32 azalış, sermaye malında %4,04 artış olarak gerçekleşti.

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YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 10 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 15 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden kağıt ve kağıt ürünleri %40,87, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %43,50, basım ve kayıt hizmetleri %44,99 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer mamul eşyalar %71,40, mobilya %71,29, b.y.s. makine ve ekipmanlar %70,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 11 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 14 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri %10,09, kok ve rafine petrol ürünleri %3,32 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %4,92, diğer mamul eşyalar %4,37, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %4,00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.