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Çin'den 2 ayın en yüksek likiditesi

Çin Merkez Bankası, bu hafta açık piyasa operasyonları ile bankacılık sistemine son 2 ayın en yüksek likiditesini sağladı.

31.12.2021 - 07:11 |
Çin'den 2 ayın en yüksek likiditesi

Çin Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği 100 milyar yuan tutarındaki bir hafta vadeli ters repo ile bankacılık sistemine hafta başından bu yana toplamda 600 milyar yuan likidite sağlamış oldu.

Yıl sonunda istikrarlı bir likiditenin piyasada olmasını sağlamak amacıyla yapılan 7 gün vadeli ters repo operasyonlarında faiz oranı yüzde 2,20 olarak gerçekleşti.

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