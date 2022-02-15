Çin'den dijital yuan açıklaması
Çin Merkez Bankası'na bağlı Dijital Para Enstitüsü Başkanı Mu Changchun, dijital yuanın (e-CNY) finans sektörüne şu ana kadar etkisinin çok küçük olduğunu söyledi.
15.02.2022 - 10:17 |
Dijital yuan cüzdanlarında 470 milyon yuan bulunduğunu belirten Mu, dolaşımdaki nakit miktarının ise 8,6 trilyon yuan seviyesinde olduğunu vurguladı.
Mu, "Dijital yuanın şu ana kadar finansal sisteme negatif etkisi yok. e-CNY, finansal katılımı daha da güçlendirecek" diye konuştu.
e-CNY'nin finansal hizmetleri uzak bölgelerdeki insanlar için daha erişilebilir yapacağını belirten Mu, banka hesabı olmayan yabancı ziyaretçilerin de mobil ödemeden yararlanabileceklerini vurguladı.
Mu, e-CNY'nin faiz ödenmemesi ve banka mevduatları ile rekabetin azaltılması için dizayn edildiğini de belirtti.