Çin'den finans kuruluşlarına çağrı

Çin Ulusal Mali Düzenleme İdaresi (NFRA), büyük meblağları kullanılabilir hale getirmek için uzun vadeli destek sunarken, tüketici kredisi kotalarını ve kredi koşullarını uygun şekilde gevşetme sözü vererek kurumları tüketime yönelik desteği artırmaya çağırdı.

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NFRA, finans kuruluşlarını uygun kişisel tüketim kredisi borçlularına kredi yenileme desteği sağlamaya teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

Merkezi yönetimin çalışma taleplerini yerine getirmek için finans kuruluşlarının “tüketimin artırılmasına yardımcı olması, tüketici sektöründeki finansal ihtiyaçları daha iyi karşılaması” gerektiği belirtildi.

NFRA, kurumların ayrıca toptan ve perakende satış, konaklama ve yiyecek içecek, kültür ve turizm, eğitim, sağlık ve yaşlı bakımı gibi tüketici hizmet sektörlerine kredi arzını artırması gerektiğini söyledi.

Pekin geçen hafta ABD ile tırmanan ticaret savaşı karşısında tüketimi artırmak için daha fazla çaba gösterme sözü verdi, ancak analistler deflasyonist baskıların sürmesini bekliyor.