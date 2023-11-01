Çin'den gayrimenkul şirketlerine destek sinyali

Goldman Sachs'tan Maggie Wei ve ekibi yayınladıkları araştırma raporunda, "Politika yapıcılar özel ve devlete ait mülk geliştiricilerine eşit muamele edileceğini ve makul finansman taleplerinin karşılanacağını vurguladılar" dedi.

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Raporda, "Politika yapıcılar, yerel yönetim borçlarını çözmek ve 'merkezi ve yerel yönetim borçlarının yapısını optimize etmek' için uzun vadeli etkili bir mekanizma kuracaktır" ifadeleri de kullanıldı.

Son aylarda Çinli yetkililer konut alımlarına getirilen kısıtlamaları hafifletti ve genellikle tamamlanmadan önce satılan dairelerin inşaatını bitirmeleri için müteahhitleri desteklemeye çalıştı. Ancak Pekin, Çin ekonomisindeki yaklaşık dörtte birlik payından daha fazla küçülmesi beklenen bir sektör için doğrudan bir kurtarma paketinden uzak durdu.