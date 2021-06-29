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Çin'den güçlü büyüme bekleniyor

Dünya Bankası, Çin ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 8,1'den yüzde 8,5'e çıkardı.

29.06.2021 - 10:08 | | AA
Çin'den güçlü büyüme bekleniyor

Dünya Bankası'nın raporunda, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından güçlü toparlanma işaretleri veren "ilk büyük ekonomi" olduğu belirtildi.

Fabrika faaliyetleri ve tüketici harcamalarının yeniden salgın öncesi düzeylere ulaştığına işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 8,5 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.

2020'deki kayıpların telafisiyle bu yıl yüksek büyüme oranı beklendiği ancak gelecek yıl normale dönüşle büyüme hızının yüzde 5,4'e gerilemesinin öngörüldüğü kaydedilen raporda, ekonomik toparlanmanın aşılama kampanyasının ilerleyişine ve bağışıklığın yaygınlaşmasına bağlı olacağı vurgulandı.

Dünya Bankası, nisanda, Çin ekonomisi için 2021'de 8,1'lik büyüme öngörüsünde bulunmuştu.

Bugüne dek 1 milyar 190 bin dozdan fazla aşının yapıldığı Çin'de, yaz sonunda 1,4 milyarı aşan nüfusun yüzde 40'ının aşılanmasının tamamlanması hedefleniyor. Çin'de acil kullanımına izin verilen Sinopharm ve Sinovac aşıları, diğer Kovid-19 aşıları gibi, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor.

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