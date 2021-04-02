Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin'den kripto para açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'den kripto para açıklaması
ABONE OL

Çin'den kripto para açıklaması

Çin Merkez Bankası ülkenin dijital yuan planına artan ilginin Bitcoin fiyatındaki artıştan da kaynaklanıyor olabileceğini bildirdi.

02.04.2021 - 09:18 | | Foreks
Çin'den kripto para açıklaması

Bankanın araştırma bürosu direktörü Wang Xin, dijital yuan planına piyasa ilgisinin çok güçlü olduğunu belirterek, "Herkes gelişmeleri yakından takip ediyor" dedi.

Wang, ilginin bir kısmının küresel ölçekte merkez bankalarının yaptıkları dijital para çalışmalarından kaynaklandığını ifade ederken, "Ancak diğer taraftan yükselen Bitcoin fiyatının da ilgiyi artırdığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetici öte yandan Çin'in dijital para testlerini sürdüreceğini aktardı. Çin küresel merkez bankaları arasında dijital para konusunda en ileride olan ülke olarak biliniyor. Çin'in dijital yuanı ne zaman resmen kullanıma alacağı konusunda ise henüz bir takvim bulunmuyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Ukrayna'da günlük en yüksek vaka ve ölüm!

    Ukrayna'da günlük en yüksek vaka ve ölüm!

    Beylikdüzü'nde kahreden olay! Kamyonetin çarptığı imam öldü

    Beylikdüzü'nde kahreden olay! Kamyonetin çarptığı imam öldü

    Bakan Pakdemirli açıkladı! 85 milyon liralık destek ödenecek

    Bakan Pakdemirli açıkladı! 85 milyon liralık destek ödenecek

    Esenyurt'ta 80 bin liralık akü hırsızlığı! İş yeri sahibi isyan etti

    Esenyurt'ta 80 bin liralık akü hırsızlığı! İş yeri sahibi isyan etti

    Maden sektörü yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

    Maden sektörü yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hayvan alım satımı tartışmasında öldürüldü!

    Hayvan alım satımı tartışmasında öldürüldü!

    Sıradaki Haber
    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 12 aya çıkarıldı

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 12 aya çıkarıldı

    Sıradaki Haber
    Aşılanan turistlere kapılarını açan ülkeler hangileri?

    Aşılanan turistlere kapılarını açan ülkeler hangileri?

    Sıradaki Haber
    Beylikdüzü'nde kahreden olay! Kamyonetin çarptığı imam öldü

    İmamın feci sonu! Acı haberi duyar duymaz yıkıldılar

    Sıradaki Haber