Çin'den kripto paralara sıkı denetim

Bankanın Cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda geçen ay kripto paralar konusunda başlatılan sıkı denetimlerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi kararı alındığı bildirildi.

Banka ayrıca işlem platformlarının regülasyonlara uymaları gerektiği konusunda da uyarıda bulundu. Merkez Bankası öte yandan ihtiyatlı para politikasının esnek ve hedefli biçimde sürdürüleceğini de belirtti.