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Çin'den Tayvan'a ticaret yasağı misillemesi

Çin Gümrük Genel İdaresi çarşamba günü yaptığı açıklamada bazı balık ve meyve ithalatının askıya alındığını söyledi.

03.08.2022 - 09:43 |
Çin'den Tayvan'a ticaret yasağı misillemesi

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından ekonomik yaptırım olarak yorumlanabilecek bir kararla, adadan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Gümrükler Genel İdaresi'nin açıklamasına göre Tayvan'dan greyfurt, limon ve portakal gibi turunçgiller ile beyaz saç kuyruğu ve istavrit türü balıkların ana karaya girişi yasaklandı.

Yasak kararının ilgili düzenlemeler ve gıda güvenliği şartları gereğince alındığı belirtilirken tüm gümrük birimlerinin karar uyarıcında ithalat bildirimlerini kabul etmeyi durdurması istendi. Açıklamada, Pelosi'nin ziyaretine ve bununla bağlantılı olası ekonomik yaptırım ihtimaline değinilmedi.

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