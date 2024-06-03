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Uzmanpara Çin'den yabancı menkul kıymet yatırımları kararı
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Çin'den yabancı menkul kıymet yatırımları kararı

Çin, temmuz ayından bu yana ilk kez yabancı menkul kıymet yatırımları üzerindeki sınırı yükseltti.

03.06.2024 - 09:35 | | Foreks Haber
Çin'den yabancı menkul kıymet yatırımları kararı

Devlet Döviz İdaresi Mayıs sonu itibarıyla nitelikli yerli kurumsal yatırımcılar (QDII) için toplam 167,8 milyar dolarlık bir kota onayladı.

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Bloomberg News'un haberine göre bu, limitin 165,5 milyar dolara yükseltildiği Temmuz ayından bu yana ilk artışı temsil ediyor.

QDII, belirli koşulları sağlayan kurumsal yatırımcıların belirlenen kotalar dahilinde yabancı menkul kıymetlere yatırım yapmasına olanak tanıyor. Çin, sermaye çıkışını azaltmak ve yuan üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla programın genişlemesini askıya almıştı.

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