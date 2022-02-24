Çin'den yerel para girişimi

G20 etkinliğinde konuşan Yi, Asya ülkelerinin ticaret ve yatırımda yerel paraları kullanmak konusunda son yıllarda önemli ilerleme sağladıklarını, bunun Asya ekonomilerinin dış şoklarla başa çıkma dayanıklıklarını artırdığını ifade etti.

Yi konuşmasında, Çin'in destekleyici para politikasını esnek tutmaya devam edeceğini belirtirken, Çin ekonomisinde büyümenin 2022'de potansiyel oranına dönmesini beklediklerini de vurguladı.