Çin'den yerel para girişimi
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Çin'in ticaret ve yatırımda yerel paraların kullanımı için Endonezya ve diğer Asya ülkeleri ile birlikte çalışacağını söyledi.
24.02.2022 - 07:59 |
G20 etkinliğinde konuşan Yi, Asya ülkelerinin ticaret ve yatırımda yerel paraları kullanmak konusunda son yıllarda önemli ilerleme sağladıklarını, bunun Asya ekonomilerinin dış şoklarla başa çıkma dayanıklıklarını artırdığını ifade etti.
Yi konuşmasında, Çin'in destekleyici para politikasını esnek tutmaya devam edeceğini belirtirken, Çin ekonomisinde büyümenin 2022'de potansiyel oranına dönmesini beklediklerini de vurguladı.