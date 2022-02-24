Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin'den yerel para girişimi
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'den yerel para girişimi

Çin'den yerel para girişimi

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Çin'in ticaret ve yatırımda yerel paraların kullanımı için Endonezya ve diğer Asya ülkeleri ile birlikte çalışacağını söyledi.

24.02.2022 - 07:59 |
Çin'den yerel para girişimi

G20 etkinliğinde konuşan Yi, Asya ülkelerinin ticaret ve yatırımda yerel paraları kullanmak konusunda son yıllarda önemli ilerleme sağladıklarını, bunun Asya ekonomilerinin dış şoklarla başa çıkma dayanıklıklarını artırdığını ifade etti.

Yi konuşmasında, Çin'in destekleyici para politikasını esnek tutmaya devam edeceğini belirtirken, Çin ekonomisinde büyümenin 2022'de potansiyel oranına dönmesini beklediklerini de vurguladı.

    NATO'dan Rusya'da ağır tehdit: Yüzlerce jetimiz hazır!
    Eskisi gibi olmayacak! Altında kritik gelişme
    6 Rus savaş uçağı düşürüldü, 50 Rus askeri öldürüldü
    Havada ve karada büyük fark! İki ülkenin askeri gücü ortaya çıktı
    Bugün onaylanıyor! Dünyadan Rusya'ya ağır yaptırım
    Halk panik halinde akın etti! Ukrayna yasakladı
    Piyasalar altüst oldu! Tarihi çöküş başladı
    Lucescu: Umarım bu beyinsizler savaşı durdurur
    'Yıllar geçtikçe daha az yabani oldum!'
    Ukraynalı futbolcudan Putin'e çok sert sözler! 'Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!'
    Vesikalık fotoğraf uyarısı: Yüklemeyin'
    Gırtlak kanserine yakalandı, sesini kaybetti! 'Ünlü şarkıcı borç içinde'
    İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Geri sayıma geçildi
    Devasa bir gökdelen büyüklüğünde! İstikamet Dünya...
    2022’de Tahincioğlu’ndan 4 Yeni Proje!
    NATO'dan Rusya'da ağır tehdit: Yüzlerce jetimiz hazır!
    NATO'dan Rusya'da ağır tehdit: Yüzlerce jetimiz hazır!
    Eskisi gibi olmayacak! Altında kritik gelişme
    Eskisi gibi olmayacak! Altında kritik gelişme
    6 Rus savaş uçağı düşürüldü, 50 Rus askeri öldürüldü
    6 Rus savaş uçağı düşürüldü, 50 Rus askeri öldürüldü
    Havada ve karada büyük fark! İki ülkenin askeri gücü ortaya çıktı
    Havada ve karada büyük fark! İki ülkenin askeri gücü ortaya çıktı
    Bugün onaylanıyor! Dünyadan Rusya'ya ağır yaptırım
    Bugün onaylanıyor! Dünyadan Rusya'ya ağır yaptırım
    Halk panik halinde akın etti! Ukrayna yasakladı
    Halk panik halinde akın etti! Ukrayna yasakladı
    Piyasalar altüst oldu! Tarihi çöküş başladı
    Piyasalar altüst oldu! Tarihi çöküş başladı
    Lucescu: Umarım bu beyinsizler savaşı durdurur
    Lucescu: Umarım bu beyinsizler savaşı durdurur
    'Yıllar geçtikçe daha az yabani oldum!'
    'Yıllar geçtikçe daha az yabani oldum!'
    Ukraynalı futbolcudan Putin'e çok sert sözler! 'Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!'
    Ukraynalı futbolcudan Putin'e çok sert sözler! 'Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!'
    Vesikalık fotoğraf uyarısı: Yüklemeyin'
    Vesikalık fotoğraf uyarısı: Yüklemeyin'
    Gırtlak kanserine yakalandı, sesini kaybetti! 'Ünlü şarkıcı borç içinde'
    Gırtlak kanserine yakalandı, sesini kaybetti! 'Ünlü şarkıcı borç içinde'
    İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Geri sayıma geçildi
    İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! Geri sayıma geçildi
    Devasa bir gökdelen büyüklüğünde! İstikamet Dünya...
    Devasa bir gökdelen büyüklüğünde! İstikamet Dünya...
    2022’de Tahincioğlu’ndan 4 Yeni Proje!
    2022’de Tahincioğlu’ndan 4 Yeni Proje!