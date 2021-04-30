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Çin'den yüzde 8.5 büyüme bekleniyor

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, Çin'de bu yıl büyümeyi %8,5 tahmin ediyor.

30.04.2021 - 08:30 | | Foreks
Çin'den yüzde 8.5 büyüme bekleniyor

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Çin ekonomisinde Covid19 şokundan çıkışın önemli oranda tamamlandığı yorumu yapıldı.

Büyüme tahminine ilişkin risklerin dengeli olduğu belirtildi.

Değerlendirmede büyümeye ilişkin yukarı yönlü riskin tahminlerin üzerinde ihracat ihtimali olduğu, mevcut sıkılaştırma adımları ile emisyon bağlantılı sanayi üretim sınırlamalarının ise aşağı yönlü risk yarattığı kaydedildi.

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