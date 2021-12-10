Çin'e yatırım girişi 1 trilyon yuanı geçecek

Sözcü Gao Feng, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmasından bu yana geçen son 20 yıl içinde, yabancı yatırım kullanımında belirgin bir ilerleme kaydettiğini söyleyerek "2020 yılında 999,98 milyar yuan doğrudan yabancı sermaye girişi olmuştu. Bu rakam, 2001 yılında kaydedilen 338 milyar yuana kıyasla, yüzde 157,7’lik hızlı yükselişe işaret ediyor. 2021 yılında ise 1 trilyon yuan sınırını geçmiş olacağız" dedi.

Sözcü, Çin’in dış yatırımla ilgili yönetim modeli olan negatif listeyi daha da kısaltacağını, yabancı sermayeli kuruluş ve projelere yönelik hizmetleri kolaylaştıracağını ve pazar fırsatlarını küresel olarak paylaşmak için hukuka dayalı, uluslararası ve elverişli bir iş ortamı yaratacağını belirtti.