Çin'in 2021 yılında cari fazla vermesi bekleniyor

İdare, dünya genelinde koronavirüse karşı aşılamanın hızla ilerlemesinin hizmet ticaretinde normalleşmeye kademeli şekilde dönülmesine imkan vermesine rağmen Çin'in ticaret dengesinin fazla vermeye devam edeceğini öngördüklerini de belirtti.

Devlet Döviz İdaresi Sözcüsü Wang Chunyin yaptığı açıklamada, Çin'in öncü verilerinin ilk çeyrekte cari fazla vermeye devam ettiğine işaret ettiğini, ancak bunun 2020'nin son çeyreğinden daha küçük bir fazla olduğunu da vurguladı.

Wang açıklamasında, Çin bankalarının ilk çeyrekte net 88,5 milyar dolar tutarında döviz alımı yaptıklarını da vurguladı.

Fed'in politikasını gevşetmesi halinde bunun Çin piyasaları ve ekonomisine etkisinin geçmişteki gevşeme adımlarına göre daha kısa olacağını savunan Wang, Çin'in toplam denizaşırı borcunun geçmişe göre daha az olmasının da yurt içi döviz piyasalarının istikrar kazanmasına yardım edeceğini vurguladı.

Wang açıklamasında, emtia fiyatlarında artışı yakından izlediklerini belirtirken, Çinli şirketlerin ilk çeyrekte döviz hareketlerine ve diğer finansal risklere karşı koruma amaçlı türev ürünler alımlarının keskin şekilde arttığına da dikkat çekti.