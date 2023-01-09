Çin'in altın rezervleri yükseldi

Cumartesi günü yayınlanan verilere göre Çin Merkez Bankası'nın altın rezervleri 2022 yılı Aralık ayında 970 bin ons arttı. Kasım ayında rezervler 1,03 milyon ons yükselmişti. Aralık sonunda toplam altın rezervi 64,64 milyon ons oldu.

Çin Merkez Bankası'nın altın rezervleri Eylül 2019'dan, Kasım 2022'ye kadar hiç değişim göstermemişti.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel altın talebi 2022 yılında, 1967 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Üçüncü çeyrekte merkez bankaları yaklaşık 400 ton altın aldı. Bu verilerin tutulmaya başlandığı 2000 yılından bu yana bir çeyrek dönemde satın alınan en yüksek miktar oldu.

Goldman Sachs daha önce yayınladığı bir raporda merkez bankaların çeyrek dönemde 400 ton altın alımını devam ettirmesi halinde altın fiyatının yüzde 25 yükseleceğini öne sürmüştü. Merkez bankalarının çeyrek dönemde aldıkları altın miktarı 250 tona veya altına iner ise altın fiyatında artışın yüzde 12,5 seviyesinde kalacağını öngörmüştü.