Çin'in altın ticareti arttı

Çin Merkez Bankası yayınladığı rapora göre Shanghai Altın Borsası’nda yılın ilk üç ayı içinde gerçekleşen altın ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 oranında artarak 9 bin 579,04 tona ulaştı.

Aynı borsada işlem gören altın ticaretinin değeri yine ilk üç ay içerisinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,2’lik bir yükselişle 3,69 trilyon yuana (550,75 milyar dolar) çıktı.