Çin'in altın tüketimi azaldı

Çin Altın Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, yüksek altın fiyatlarının altın takılara olan talebi azaltmaya devam etmesi nedeniyle Çin'in altın tüketimi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık %5,96 düşüşle 290.492 tona geriledi.

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Altın fiyatlarındaki artış tüketici davranışlarında bir değişime yol açarken, altın süs eşyaları ve takılar gibi geleneksel altın ürünleri yerini yatırım aracı olarak külçe altına bıraktı.