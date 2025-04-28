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Çin'in altın tüketimi azaldı

Çin'in altın tüketimi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık %5,96 düşüşle 290.492 tona geriledi.

28.04.2025 - 09:31 | | Foreks Haber
Çin'in altın tüketimi azaldı

Çin Altın Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, yüksek altın fiyatlarının altın takılara olan talebi azaltmaya devam etmesi nedeniyle Çin'in altın tüketimi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık %5,96 düşüşle 290.492 tona geriledi.

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Altın fiyatlarındaki artış tüketici davranışlarında bir değişime yol açarken, altın süs eşyaları ve takılar gibi geleneksel altın ürünleri yerini yatırım aracı olarak külçe altına bıraktı.

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