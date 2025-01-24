Çin'in altın tüketimi geriledi

Çin Altın Birliği'nin verilerine göre Çin'in 2024 yılı altın tüketimi, yüksek altın fiyatlarının mücevher talebini azaltması nedeniyle yıllık %9,58 düşüşle 985,31 metrik tona geriledi.

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Verilere göre, toplamın yarısını oluşturan altın mücevherat alımları %24,7 düşüşle 532,02 tona geriledi. Perakende alımlardaki keskin düşüş, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki en aktif altın kontratının geçen yıl %28 oranında yükselmesiyle gerçekleşti.

Bu arada birlik, tipik olarak güvenli liman talebini yansıtan külçe ve sikke altın alımlarının yıl içinde %24,5 artışla 373,13 tona yükseldiğini söyledi.

Çin Merkez Bankası da bu ayın başlarında açıklanan resmi verilere göre altı aylık bir aradan sonra Kasım ayında alımlarına yeniden başlamasının ardından Aralık ayında rezervlerine üst üste ikinci kez altın ekledi.