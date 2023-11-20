Çin'in alüminyum ithalatı arttı

Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre dünyanın en büyük alüminyum tüketicisi ve üreticisi olan Çin geçen ay 351.065 metrik ton işlenmemiş alüminyum ve birincil metal ve işlenmemiş, alaşımlı alüminyum içeren ürünler ithal etti.

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Ekim ayı ithalatı eylül ayında ithal edilen 331.716 tona kıyasla %5,8 ve bir önceki yıla kıyasla %78,7 artış gösterdi.

Güneybatıdaki Yunnan eyaletindeki alüminyum izabe tesisleri, Nisan ayına kadar sürmesi beklenen enerji kısıtlamalarına uymak için Kasım ayı başında toplam 1,15 milyon ton kapasite azaltmaya başladı.

Yünnan, yaklaşık 5,7 milyon tonluk kapasitesiyle Çin'in en büyük dördüncü alüminyum üretim bölgesi ve ülkenin toplam kapasitesinin yaklaşık %12'sini oluşturuyor.

Hafif metalin ilk 10 aylık ithalatı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %27,5 artışla 2,39 milyon tona ulaştı.

Gümrük verilerine göre Çin'in Rusya'dan yaptığı birincil alüminyum ithalatı bu yılın ilk dokuz ayında %191 artarak 806.253 tona ulaştı.