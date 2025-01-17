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Çin'in alüminyum üretimi arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'in alüminyum üretimi Aralık ayında bir önceki yıla göre %4,2 artarak 3,77 milyon metrik tona yükseldi.

17.01.2025 - 09:49 | | Foreks Haber
Çin'in alüminyum üretimi arttı

Aralık ayında günlük alüminyum üretimi ortalama 121.612 ton ile Kasım ayındaki ortalama 123.667 tona göre %1,7 düşüş gösterdi.

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Shanghai Metals Market, aylık üretimdeki artışın kuzeybatıdaki Xinjiang bölgesindeki yeni üretim kapasitesinden kaynaklandığını belirtti.

Antaike'ye göre, artan maliyetler nedeniyle alüminyum endüstrisinin ortalama karı son üç yıldır ilk kez zarara dönüştü ve Çin'deki alüminyum üreticileri ton başına ortalama 687 yuan zarar etti.

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