Çin'in alüminyum üretimi rekor kırdı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin ekimde 3,62 milyon ton birincil alüminyum üretti. Bu ağustos ayındaki 3,6 milyon tonluk önceki rekorun biraz üzerinde gerçekleşti.

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Hesaplamalara göre günlük üretim eylül ayındaki 119.333 tona kıyasla geçen ay 116.774 ton seviyesinde gerçekleşti.

Çin'in alüminyum tüketimi başta güneş enerjisi olmak üzere yeni enerji sektöründen gelen güçlü talep nedeniyle istikrarlı bir seyir izliyor.

Veriler birincil alüminyum üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 artışla ilk on ayda toplam 34,46 milyon tona ulaştığını gösterdi.

Macquarie'nin tahminine göre tüm yıl üretim geçen yıla göre %3 artışla 41,4 milyon tona ulaşacak.

Çin'in demir dışı metal üretimi ekim ayında yıllık %8,2 artışla 6,5 milyon ton oldu. Ocak-ekim dönemindeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %7 artışla 61,58 milyon tona ulaştı.