Çin'in bakır ithalatı 2 yılın zirvesinde

Çin'de kasım ayında bakır ithalatı, azalan stoklar ve güçlenen yuanın satın alma ilgisini desteklemesiyle önceki aya göre %10,1 artış göstererek yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre kasımda işlenmemiş bakır ve bakır ürünlerinin ithalatı 550.566 ton olarak gerçekleşti. Bu sevkiyatların 589.165 tona ulaştığı Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Yılın ilk 11 ayında bakır ithalatı yıllık %5,9 düşerek 5,04 milyon ton oldu.

Gümrük verilerine göre Çin'in bakır cevheri ve konsantresi ithalatı geçen yılki 2,41 milyon tondan bu yılın kasım ayında hafif bir artışla 2,44 milyon tona yükseldi. İlk 11 ayda toplam ithalat bir önceki yıla göre %8,4 artışla 25,07 milyon tona yükseldi.