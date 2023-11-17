Çin'in bakır üretimi yükseldi
Çin'in rafine bakır üretimi ekim ayında yüzde 13,3 artış gösterdi.
17.11.2023 - 09:25 | | Foreks Haber
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre rafine bakır üretimi geçen ay 11,3 milyon ton oldu. Böylece günlük bakır üretimi 364 bin 516 ton olarak gerçekleşti.
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Aynı ayda kurşun üretimi yüzde 8 artışla 6,74 milyon ton, çinko üretimi yüzde 7,7 artışla 6,26 milyon ton ve alüminyum üretimi yüzde 1,3 yükselişle 7,05 milyon ton oldu.
Ülkenin ham demir cevheri üretimi ise yüzde 29,8 artışla 86,44 milyon tona ulaştı.