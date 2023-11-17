Çin'in bakır üretimi yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre rafine bakır üretimi geçen ay 11,3 milyon ton oldu. Böylece günlük bakır üretimi 364 bin 516 ton olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Aynı ayda kurşun üretimi yüzde 8 artışla 6,74 milyon ton, çinko üretimi yüzde 7,7 artışla 6,26 milyon ton ve alüminyum üretimi yüzde 1,3 yükselişle 7,05 milyon ton oldu.

Ülkenin ham demir cevheri üretimi ise yüzde 29,8 artışla 86,44 milyon tona ulaştı.