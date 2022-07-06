Çin'in borcunun rekor kırması bekleniyor

Zhang, bu yıl toplam borcun GSYH'ya oranının 11,3 puan artarak yüzde 275 seviyesine çıkacağını öngördüklerini belirtti.

Borcun GSYH'ya oranında artışın büyük kısmının ekonomik büyümenin yavaşlamasından kaynaklandığını belirten Zhang, "Borç/GSYH oranında geçici artış çok fazla risk getirmez. Çin Merkez Bankası'nın duruşu bilançonun genişlemeye devam etmesi ve ekonominin ihtiyaç duyduğu kaldıracın sağlanması yönünde" diye konuştu.

Zhang halihazırda Çin Merkez Bankası ile diğer kamu kuruluşlarına danışmanlık veren Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Finans ve Bankacılık Enstitüsü'nün de müdürü.