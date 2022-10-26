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Çin'in bütçe açığı tüm zamanların zirvesinde

Çin'in bütçe açığı 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 3 kat artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

26.10.2022 - 10:09 |
Çin'in bütçe açığı tüm zamanların zirvesinde

Bloomberg News'un Çin Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği rapora göre Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve konut sektöründe yaşanan sıkıntıların vergi gelirlerini azaltmasının etkisiyle bütçe açığı 7,16 trilyon yuan (980 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Geçen yılın ilk 9 ayında açık 2,6 trilyon yuan olmuştu.

Ocak-eylül döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 azalarak 19,9 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

Harcamalar ise 9 aylık dönemde 27,1 trilyon yuan seviyesine ulaştı.

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