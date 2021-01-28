Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'in bütçe gelirleri azaldı
28.01.2021 - 07:21 | | Foreks

Çin'in bütçe gelirleri azaldı

Çin'in bütçe gelirleri 2020'de koronavirüs salgınının etkisi ile azaldı.

Çin'in bütçe gelirleri azaldı
ABONE OL

Çin'in bütçe gelirleri 2020 yılında koronavirüs salgınının etkisi ile yılın ilk aylarında ekonomik aktivitenin yavaşlamasına bağlı olarak düşüş gösterdi.

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında bütçe gelirleri 2019'a göre yüzde 3,9 azaldı. 2019'da gelirler yüzde 3,8 artmıştı.

2020 yılında bütçe harcamalarında ise bir büyüme olduğunu, ancak bu büyümenin 2019'u çok gerisinde kaldığını belirten Maliye Bakanlığı, 2019 yılında yüzde 8,1 olan harcamalarda artışın 2020'de yüzde 2,8 seviyesinde kaldığını ifade etti.

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında sağlık harcamaları yüzde 15,2 ve koronavirüsle ilişkili kamu sağlığı harcamaları yüzde 74,9 büyüdü. 2020 yılı sonunda Çin'in toplam kamu borcunun GSYH'ya oranı yüzde 45,8 olarak gerçekleşti.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

500 yıl sonra pes etti! Hemen herkesin anısı vardı...

500 yıl sonra pes etti! Hemen herkesin anısı vardı...

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

Son dakika... Gözler Bilim Kurulu toplantısında! Kısıtlamalar rahatlatılacak mı?

Son dakika... Gözler Bilim Kurulu toplantısında! Kısıtlamalar rahatlatılacak mı?

Sıradaki Haber