Çin'in bütçe gelirleri azaldı

Çin'in bütçe gelirleri 2020 yılında koronavirüs salgınının etkisi ile yılın ilk aylarında ekonomik aktivitenin yavaşlamasına bağlı olarak düşüş gösterdi.

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında bütçe gelirleri 2019'a göre yüzde 3,9 azaldı. 2019'da gelirler yüzde 3,8 artmıştı.

2020 yılında bütçe harcamalarında ise bir büyüme olduğunu, ancak bu büyümenin 2019'u çok gerisinde kaldığını belirten Maliye Bakanlığı, 2019 yılında yüzde 8,1 olan harcamalarda artışın 2020'de yüzde 2,8 seviyesinde kaldığını ifade etti.

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında sağlık harcamaları yüzde 15,2 ve koronavirüsle ilişkili kamu sağlığı harcamaları yüzde 74,9 büyüdü. 2020 yılı sonunda Çin'in toplam kamu borcunun GSYH'ya oranı yüzde 45,8 olarak gerçekleşti.