Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Çin'in bütçe gelirleri ilk 5 ayda azaldı
Haberler Uzmanpara Çin'in bütçe gelirleri ilk 5 ayda azaldı

Çin'in bütçe gelirleri ilk 5 ayda azaldı

Çin'in bütçe gelirleri yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azaldı.

24.06.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
Çin'in bütçe gelirleri ilk 5 ayda azaldı

Genel kamu bütçesi ve hükümet fonları bütçesini içeren toplam gelirler de Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %4,1 düşerek 11,36 trilyon yuan (1,6 trilyon dolar) oldu. Bu, Şubat 2023'ten bu yana görülen en sert düşüş.

Haberin Devamı

İki hesap altındaki toplam harcama ilk beş ayda yıllık bazda %2,2 düşüşle 13.61 trilyon yuan oldu.

Yavaşlayan ekonomik büyümenin vergi gelirlerini azaltması ve emlak piyasasında uzun yıllardır devam eden gerilemenin arsa satışlarından elde edilen geliri azaltması nedeniyle hükümetin bütçesi zorlanıyor. Yerel yetkililer, konut krizinin yol açtığı mali açığı kapatmaya çalışırken, onlarca yıl öncesine dayanan vergiler için şirketlerin peşine düşme konusunda daha agresif hale geldi.

EURO 2024'te İspanya rotasyonla kazandı! Arnavutluk veda etti

EURO 2024'te İspanya rotasyonla kazandı! Arnavutluk veda etti
Pierre Emile Höjbjerg: Dusan Tadic bir abi gibi!

Pierre Emile Höjbjerg: Dusan Tadic bir abi gibi!