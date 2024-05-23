Çin'in büyüme beklentisi revize edildi
JP Morgan’ın Çin Baş Ekonomisti Zhu Haibin, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,9’dan yüzde 5,2’ye yükselttiğini belirtti.
23.05.2024 - 10:28 | | Foreks Haber
Zhu, güncellenmiş tahminini dün Shanghai’da düzenlenen JP Morgan Küresel Çin Zirvesi sırasında açıkladı.
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Zhu, ilk çeyrekte Çin ekonomisinde kaydedilen yüzde 5,3’lük güçlü büyümenin piyasa beklentilerini aştığına işaret etti. Zhu, Çin’in para biriminin, döviz kurunun yıl boyunca büyük ölçüde istikrarlı kalmasını beklediğini dile getirdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından açıklanan son raporda ise Çin’in 2024 yılında ekonomik büyüme oranının yüzde 4,6 olmasının beklendiği belirtilmişti.