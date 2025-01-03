'Çin büyüme hedefini tutturdu'

Standard Chartered ekonomistleri Çin'in 2024 yılı ekonomik büyüme tahminini %4,8'den %5,0'a yükseltirken, ülkenin bu yıl için resmi büyüme hedefine ulaşmış olmasını beklediklerini ifade etti.

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Çin'in imalat ve hizmet faaliyetlerini ölçen anketler de dahil olmak üzere son dönemde açıklanan iyimser verilere atıfta bulunan uzmanlar, büyüme ivmesinin Aralık ayında da devam ettiğini belirtti.

Ayrıca Çin ekonomisinin Ekim-Aralık döneminde bir önceki %4,8'lik tahmine kıyasla %5,3 oranında büyüdüğünü tahmin etti.